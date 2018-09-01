Выиграв Азиатские игры, игроки сборной Южной Кореи получат освобождение от армии

Сборная Южной Кореи со счетом 2:1 переиграла команду Японии в финале футбольного турнира Азиатских игр — 2018. Основное время встречи закончилось вничью — 0:0, все решилось в овертайме.

Сборная Южной Кореи в пятый раз выиграла золотые медали Азиатских игр и стала рекордсменом по этому показателю, обойдя Иран (4).

Благодаря этой победе все южнокорейские футболисты, вошедшие в заявку на турнир, включая игрока «Тоттенхэма» Сон Хын Мина, получат освобождение от службы в армии.

Закон Южной Кореи таков, что каждый мужчина в возрасте от 18 до 35 лет обязан отслужить в армии либо 21, либо 24 месяца – срок зависит от рода войск. Для футболистов сделано несколько исключений.

Во-первых, пройти службу им нужно до 28 лет. Во-вторых, можно получить освобождение от армии — для этого нужно завоевать медаль на Олимпиаде или взять золото на Азиатских играх. В таком случае футболист проходит только военные сборы в течение четырех недель.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»