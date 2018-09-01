Фабиу Коэнтрау о переходе в «Риу Аве»: «Я родился в бедности, почему я должен беспокоиться, если умру бедным?»

Защитник Фабиу Коэнтрау прокомментировал возвращение в свой родной клуб «Риу Аве». Последним его клубом был «Спортинг».

«Я почувствовал, что именно это мне нужно для счастья. Я прилично потерял в деньгах ради перехода в клуб, который был честен со мной, и обрел счастье.

Счастье нельзя купить ни за какие деньги. Я родился в бедности, почему я должен переживать, если и умру в бедности?» – сказал Коэнтрау.

В минувшем сезоне защитник провел за «Спортинг» 25 игр, забил один мяч и 2 раза ассистировал партнерам.

Фото: Global Look Press

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Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»