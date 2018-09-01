Действующий чемпион мира отказал «Реалу»

«Реал» хотел подписать защитника «Атлетико» Люку Эрнандеса в последние дни трансферного окна. Однако получили отказ.

«Бланкос» были готовы активировать опцию выкупа в размере 80 миллионов евро, но Эрнандес отказался от переговоров с «Реалом».

Напомним, что в прошлом сезоне из «Атлетико» в «Реал» перешел младший из братьев Эрнандесов – Тео. Летом 2018 года Тео ушел в аренду в «Реал Сосьедад».

В минувшем сезоне Люка Эрнандес провел за команду Симеоне 27 игр в Примере, сделав голевую передачу. А летом этого года левый защитник стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Фото: Global Look Press

Источник: El Confidencial

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»