Действующий чемпион мира отказал «Реалу»

Автор: Владимир Шевелев 0

Люка Эрнандес

«Реал» хотел подписать защитника «Атлетико» Люку Эрнандеса в последние дни трансферного окна. Однако получили отказ.

«Бланкос» были готовы активировать опцию выкупа в размере 80 миллионов евро, но Эрнандес отказался от переговоров с «Реалом».

Напомним, что в прошлом сезоне из «Атлетико» в «Реал» перешел младший из братьев Эрнандесов – Тео. Летом 2018 года Тео ушел в аренду в «Реал Сосьедад».

В минувшем сезоне Люка Эрнандес провел за команду Симеоне 27 игр в Примере, сделав голевую передачу. А летом этого года левый защитник стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

Фото: Global Look Press

Источник:  El Confidencial

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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