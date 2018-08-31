Генеральный директор «Уфы»: «Наш клуб согласовал трансфер Облякова с ЦСКА»

Полузащитник Иван Обляков подпишет контракт с ЦСКА. Об этом сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Уфа» согласовала трансфер Облякова с ЦСКА, мы договорились по условиям, были сложные переговоры. В настоящий момент идет подготовка документов, а также согласовываются условия личного контракта футболиста. При этом хотелось бы отметить, что до закрытия трансферного окна еще есть время, поэтому возможны любые варианты. Также хотелось бы добавить, что на входящем рынке мы завершили свою кампанию», — подытожил Газизов. Ранее появилась информация, что футболист подпишет с красно-синими долгосрочный контракт.

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«Уфа» стала первым клубом в профессиональной карьере 20-летнего Облякова. Он стал выступать за «горожан» в 2016 году, когда команду возглавлял нынешний главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС