Состав «Ростова» пополнил четвертый футболист из Исландии

Нападающий «Маккаби» Тель-Авив Видар Кьяртанссон перешел в «Ростов». С 28-летним исландцем был подписан 4-летний контракт.

Форвард стал уже четвертым представителем Исландии в составе ростовчан. В клубе играют также Рагнар Сигурдссон, Сверрир Ингасон и Бьорн Сигурдарсон.

🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸 Видар Кьяртанссон — игрок «Ростова» Нападающий сборной Исландии Видар Кьяртанссон подписал контракт с «Ростовом» сроком на 4 года. #мыростов pic.twitter.com/PivmPsrCKC — Football Club Rostov (@rostovfc) August 31, 2018

Кьяртанссон перешел в «Маккаби» в 2016 году из «Мальме» и два года подряд становился лучшим бомбардиром своего клуба, выиграл снайперскую гонку чемпионата Израиля сезона-2016/17, забив 19 мячей.

В 2014 году становился лучшим бомбардиром чемпионата Норвегии в составе «Волеренги» (25 голов в 29 матчах). На счету форварда также 18 матчей за сборную Исландии, в которых он забил 2 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер ФК «Ростов»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»