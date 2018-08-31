Состав «Ростова» пополнил четвертый футболист из Исландии

Автор: Владимир Шевелев 0

Видар Кьяртанссон

Нападающий «Маккаби» Тель-Авив Видар Кьяртанссон перешел в «Ростов». С 28-летним исландцем был подписан 4-летний контракт.

Форвард стал уже четвертым представителем Исландии в составе ростовчан. В клубе играют также Рагнар Сигурдссон, Сверрир Ингасон и Бьорн Сигурдарсон.

Кьяртанссон перешел в «Маккаби» в 2016 году из «Мальме» и два года подряд становился лучшим бомбардиром своего клуба, выиграл снайперскую гонку чемпионата Израиля сезона-2016/17, забив 19 мячей.

В 2014 году становился лучшим бомбардиром чемпионата Норвегии в составе «Волеренги» (25 голов в 29 матчах). На счету форварда также 18 матчей за сборную Исландии, в которых он забил 2 мяча.

Фото: Global Look Press

Источник:  Твиттер ФК «Ростов»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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