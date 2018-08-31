«Реал» объявил о трансфере Мариано Диаса — он взял себе номер Роналду и Рауля

Автор: Владимир Шевелев 0

Мариано Диас

«Реал» договорился с «Лионом» о переходе форварда Мариано Диаса. 25-летний игрок подпишет с мадридским клубом контракт на 5 лет. «Реал» сообщил об этом официально.

Новичок «Реала» Мариано Диас был официально представлен в качестве игрока клуба. Футболист будет играть в мадридском клубе под 7-м номером, до этого принадлежавшим Криштиану Роналду.

Еще раньше с цифрой «7» на футболке за «Реал» выступали Раймон Копа, Амансио Амаро, Хуанито, Эмилио Бутрагеньо и Рауль.

25-летний доминиканец – воспитанник «Реала». Прошлый сезон он провел в «Лионе», а затем был выкуплен мадридцами обратно.

В 37 матчах чемпионата Франции Диас забил 18 голов и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник:  Твиттер «Реала» 

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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