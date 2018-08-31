«Реал» объявил о трансфере Мариано Диаса — он взял себе номер Роналду и Рауля

«Реал» договорился с «Лионом» о переходе форварда Мариано Диаса. 25-летний игрок подпишет с мадридским клубом контракт на 5 лет. «Реал» сообщил об этом официально.
Новичок «Реала» Мариано Диас был официально представлен в качестве игрока клуба. Футболист будет играть в мадридском клубе под 7-м номером, до этого принадлежавшим Криштиану Роналду.
🙌 ¡Hola, #RMFans!
7⃣ @marianodiaz9 pic.twitter.com/lWolNJx5zs
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 31, 2018
Еще раньше с цифрой «7» на футболке за «Реал» выступали Раймон Копа, Амансио Амаро, Хуанито, Эмилио Бутрагеньо и Рауль.
25-летний доминиканец – воспитанник «Реала». Прошлый сезон он провел в «Лионе», а затем был выкуплен мадридцами обратно.
В 37 матчах чемпионата Франции Диас забил 18 голов и отдал 5 голевых передач.
Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер «Реала»