Квинси Промес будет выступать в «Севилье» под 21-м номером

Автор: Владимир Шевелев 0

Квинси Промес

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес перешел в «Севилью». Контракт 26-летнего голландца с испанским клубом рассчитан на пять лет.

«Севилья», предположительно, заплатила за трансфер Промеса 21 миллион евро, а сам игрок будет зарабатывать 3,2 миллиона евро в год. Также он получит подписной бонус в размере 2 миллионов евро.

Квинси перешел в «Спартак» в 2014 году из «Твенте» за 10 миллионов евро. Он провел в составе красно-белых 135 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 34 результативные передачи.

Голландец является самым результативным легионером в истории «Спартака». Он становился лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2017/18. Также Промес был лучшим игроком чемпионата России по системе «гол+пас» в сезонах-2016/17 и 2017/18. Квинси входит в число 25 лучших бомбардиров чемпионата России за всю историю турнира.

Фото: Global Look Press

Источник:  Твиттер «Севильи»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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