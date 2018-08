Квинси Промес будет выступать в «Севилье» под 21-м номером

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес перешел в «Севилью». Контракт 26-летнего голландца с испанским клубом рассчитан на пять лет.

«Севилья», предположительно, заплатила за трансфер Промеса 21 миллион евро, а сам игрок будет зарабатывать 3,2 миллиона евро в год. Также он получит подписной бонус в размере 2 миллионов евро.

🎙@QPromes : "Creo que el sistema de @pablomachindiez me vendrá bien. He aceptado este reto porque me gusta afrontar nuevos objetivos". #vamosmisevilla pic.twitter.com/1H5w5bgl2N

— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 31, 2018