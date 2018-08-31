ЦСКА нашел замену Вернблуму в чемпионате Швеции

Хавбек шведского клуба «Норрчепинг» Арнор Сигурдссон стал футболистом ЦСКА. Трансфер игрока обойдется «армейцам» в 4 миллиона евро.
29 августа стало известно, что 19-летний исландский футболист прошел медицинское обследование и находится в ожидании результатов.
🇮🇸✍➡🏡#ЦСКА и Арнор Сигурдссон подписали пятилетний контракт!https://t.co/P1V0ZfjqDH pic.twitter.com/pTHHg2LxOX
— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 31, 2018
В прошлом сезоне Сигурдссон принял участие в 16 матчах чемпионата Швеции, в которых забил три мяча и один раз ассистировал партнерам. На счету игрока матчи в составе молодежных сборных Исландии разных возрастов.
Ранее ЦСКА объявил о переходе японского нападающего Такумы Нисимуры из клуба «Вегалта Сендай», выступающего в чемпионате Японии.
Фото: Global Look Press
Источник: Твиттер ПФК ЦСКА