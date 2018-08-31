ЦСКА нашел замену Вернблуму в чемпионате Швеции

Автор: Владимир Шевелев 0

Арнор Сигурдссон

Хавбек шведского клуба «Норрчепинг» Арнор Сигурдссон стал футболистом ЦСКА. Трансфер игрока обойдется «армейцам» в 4 миллиона евро.

29 августа стало известно, что 19-летний исландский футболист прошел медицинское обследование и находится в ожидании результатов.

В прошлом сезоне Сигурдссон принял участие в 16 матчах чемпионата Швеции, в которых забил три мяча и один раз ассистировал партнерам. На счету игрока матчи в составе молодежных сборных Исландии разных возрастов.

Ранее ЦСКА объявил о переходе японского нападающего Такумы Нисимуры из клуба «Вегалта Сендай», выступающего в чемпионате Японии.

Фото: Global Look Press

Источник:  Твиттер ПФК ЦСКА

 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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