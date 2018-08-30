Лига чемпионов. «Локомотив» сыграет в группе с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем», ЦСКА – с «Реалом», «Ромой» и «Викторией»

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Своих соперников узнали «Локомотив» и ЦСКА.

A: «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Монако», «Брюгге»

B: «Барселона», «Тоттенхэм», ПСВ, «Интер»

C: «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль», «Црвена Звезда»

D: «Локомотив», «Порту», «Шальке», «Галатасарай»

E: «Бавария», «Бенфика», «Аякс», АЕК

F: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Лион», «Хоффенхайм»

G: «Реал», «Рома», ЦСКА, «Виктория» Пльзень

H: «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Валенсия», «Янг Бойз»

32 команды при жеребьевке были разбиты на четыре корзины:

Корзина 1: «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «ПСЖ», «Локомотив»;

Корзина 2: «Боруссия» Дортмунд, «Порту», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Бенфика», «Наполи», «Тоттенхэм», «Рома»;

Корзина 3: «Валенсия», «Ливерпуль», «Аякс», «Шальке», «Лион», «Монако», ЦСКА, ПСВ;

Корзина 4: «Црвена Звезда», «Виктория» Пльзень, «Брюгге», «Галатасарай», «Янг Бойз», «Интер», «Хоффенхайм», АЕК.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»