Массимо Каррера: «Никогда не просил игроков за 30 миллионов»

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 5 тур. «Спартак» — «Динамо» — 2:1. Москва. «Открытие Арена». 25 августа 2018 г.

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о трансферных делах клуба. Также он поведал о приемлемых ценах на игроков.

– Обсуждали с Федуном трансферный план команды после вылета из ЛЧ?

– Нет. Мы ни о чем таком не говорили. Сейчас в клубе много игроков. Понятно, что если не будет трансферов на выход, то и на вход их не будет. Если я не ошибаюсь, то есть правила финансового фэйр-плей, которые также не позволяют покупать игроков бессистемно.

– Какое участие вы принимаете в трансферах?

– Когда мы встречаемся на совете директоров, я рассказываю президенту клуба и всем остальным, какие проблемы были по ходу сезона. И что, с моей точки зрения, нужно сделать. Дальше дело за ними. Я никогда не просил игроков за 30 млн евро, но просил на определенные позиции. Без имен, потому что за каждым именем стоит определенная цена.

Если у тебя нет бюджета, чтобы идти на рынок, нужно найти лучшего игрока за меньшую цену. Либо ты можешь арендовать кого-то, как мы сделали в ситуации с Пашаличем и Максимовичем.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  Sport24.ru

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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