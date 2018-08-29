Диего Марадона готов бросить брестское «Динамо» ради Венесуэлы

Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона может уйти из клуба. На аргентинца рассчитывают в Венесуэле.

По некоторым данным, Марадона готов разорвать контракт с белорусской командой из-за того, что ему собираются предложить работу в Венесуэле. Как известно, чемпион мира-1986 имеет приятельские отношения с главой государства Николасом Мадуро.

Напомним, Диего подписал трехлетнее соглашение с «Динамо» в мае этого года. В его обязанности входит решение вопросов по стратегическому развитию клуба, а также взаимодействие со всеми его структурными подразделениями, в том числе и с детской академией брестчан.

Фото: Global Look Press

Источник: Pablolayus.com.ar