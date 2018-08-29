Продажа Квинси Промеса может стать самой дорогостоящей в истории «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес может сменить клуб. Футболист близок к переходу в «Севилью».

По данным СМИ, «нервионцы» заплатят за покупку 21 млн евро. В этом случае «Спартак» оформит самую дорогую продажу в своей истории. На данный момент рекордным трансфером для красно-белых считается переход Романа Павлюченко в «Тоттенхэм» за 17,4 млн евро. Сделка между москвичами и лондонцами состоялась летом 2008 года.

Как известно, самую дорогостоящую продажу для российских клубов совершил «Зенит»: в 2016-м петербуржцы отдали Халка в «Шанхай СИПГ» за 56 млн евро.

Напомним, «Спартак» приобрел Промеса 8 августа 2014 года, заплатив «Твенте» 10 млн евро за трансфер. В российском клубе 26-летний голландец стал чемпионом России 2016/17, а также завоевал бронзовые медали прошедшего первенства страны.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс