Дэвид Эндт обвинил в применении допинга «Ювентус», выигравший ЛЧ в 1996 году

Бывший менеджер «Аякса» Дэвид Эндт в преддверии матчей 1/4 финала Лиги чемпионов, где амстердамцы сыграют с «Ювентусом», обвинил туринский клуб в применении допинга. По словам Эндта, в сезоне-1995/96 «Ювентус» обыграл «Аякс» в финале ЛЧ в Риме благодаря допингу.

«Ювентус» – явный фаворит, сомнений в этом нет, но, учитывая строгий футбол «Аякса», нет ничего невозможного. Более того, есть еще кое-что… месть. Да, это действительно так, потому что тогда в Риме мы играли против «Ювентуса», который, как стало известно позднее, возможно, был немного под допингом. Никто не знает правду…

Это по-прежнему терзает нас. Это еще одна причина, при всем уважении к «Ювентусу», – сказал Эндт.

Ранее было проведено расследование, в результате которого клубный врач «Ювентуса» Риккардо Агрикола, работавший в медицинском штабе туринцев с 1985 года, в 2004 году получил 22 месяца тюрьмы и штраф в 2000 евро за то, что в период с 1994 по 1998 год снабжал футболистов команды стимулирующими препаратами, в том числе гормоном эритропоэтином. Также ему на 22 месяца была запрещена медицинская практика. С исполнительного директора «Юве» Антонио Джираудо все обвинения были сняты. Третий обвиняемый, фармацевт Джованни Россано, пошел на сделку со следствием и вместо 5-месячного заключения под стражу заплатил штраф в 5000 евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia