В «Монако» перешел защитник «Байера» Бенджамин Хенрикс

Защитник леверкузенского «Байера» Бенджамин Хенрикс перешел в «Монако». Сегодня трансфер состоялся официально.

Контракт Хенрикса с «монегасками» будет рассчитан на пять лет.

21-летний защитник является воспитанником «Байера», в систему которого пришел в семь лет. Немецкий защитник выступает в составе основной команды леверкузенского клуба с 2015 года.

Футболист с 2016 года выступает также в составе национальной сборной Германии, вместе с которой стал обладателем Кубка конфедераций, который прошел в 2017 году в России.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер ФК «Байер»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»