В «Монако» перешел защитник «Байера» Бенджамин Хенрикс

Автор: Владимир Шевелев 0

Бенджамин Хенрикс

Защитник леверкузенского «Байера» Бенджамин Хенрикс перешел в «Монако». Сегодня трансфер состоялся официально.

Контракт Хенрикса с «монегасками» будет рассчитан на пять лет.

21-летний защитник является воспитанником «Байера», в систему которого пришел в семь лет. Немецкий защитник выступает в составе основной команды леверкузенского клуба с 2015 года.

Футболист с 2016 года выступает также в составе национальной сборной Германии, вместе с которой стал обладателем Кубка конфедераций, который прошел в 2017 году в России.

Фото: Global Look Press

Источник:  Твиттер ФК «Байер»

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Бенджамин Хенрихс

Защитник «Байера» Беньямин Хенрикс может стать партнером Александра Головина в «Монако»

Аксель Витцель

«ПСЖ» интересуется Акселем Витселем

Головин

Александр Головин выбрал «Монако», завтра он пройдет медосмотр

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 