В ЦСКА перейдет 21-летний японский форвард

Японский форвард «Вегалта Сендай» Такума Нисимура прошел медобследование для перехода в ЦСКА. Обследование прошло накануне в Германии, его результат удовлетворил армейцев.
Ранее сообщалось, что Нисимура перейдет в ЦСКА до закрытия летнего трансферного окна.
Контракт футболиста с клубом «Вегалта Сендай» истекает зимой. Пока неизвестно, какие отступные за его переход выплатит ЦСКА.
В нынешнем сезоне высшей лиги Японии Нисимура провел 24 матча, забил 11 мячей и сделал 1 голевую передачу.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport24