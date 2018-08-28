В ЦСКА перейдет 21-летний японский форвард

Японский форвард «Вегалта Сендай» Такума Нисимура прошел медобследование для перехода в ЦСКА. Обследование прошло накануне в Германии, его результат удовлетворил армейцев.

Ранее сообщалось, что Нисимура перейдет в ЦСКА до закрытия летнего трансферного окна.

Контракт футболиста с клубом «Вегалта Сендай» истекает зимой. Пока неизвестно, какие отступные за его переход выплатит ЦСКА.

В нынешнем сезоне высшей лиги Японии Нисимура провел 24 матча, забил 11 мячей и сделал 1 голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport24

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»