Дортмундская «Боруссия» арендовала форварда «Барселоны» и может выкупить его следующим летом

Автор: Владимир Шевелев 0

Пако Алькасер

Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер проведет сезон в дортмундской «Боруссии». Оба клуба объявили об аренде 24-летнего форварда на один сезон.

Каталонцы получат за аренду игрока 2 миллиона евро, платить зарплату ему будет «Боруссия».

Также у дортмундцев имеется право выкупа испанца за 23 миллиона евро, еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. У «Барселоны» есть возможность отказаться от этого пункта договора.

Если «Боруссия» все же выкупит Алькасера, а в дальнейшем перепродаст его в другой клуб, «Барселона» получит 5% от этой суммы.

Фото: Global Look Press

Источник:  Официальный сайт «Барселоны»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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