Болельщики «Манчестер Юнайтед» поддержали Жозе Моуринью

Объединение болельщиков клуба «Манчестер Юнайтед» поддержало главного тренера Жозе Моуринью. Накануне подопечные португальского специалиста потерпели поражение от «Тоттенхэма» со счетом 0:3.

«Очевидно, Жозе находится под большим давлением, но ему нужно найти решения и понять, что нужно делать дальше, заставить команду стать за него горой, как стояли за Фергюсона.

На протяжении сезона есть хорошие отрезки и плохие отрезки. Это, вероятно, плохой отрезок в начале сезона, но нас ждет долгий путь впереди.

В футболе ни одна команда не имеет божественного права на победу. «Манчестер Юнайтед» всегда определяло то, что в трудные времена мы много работали и играли в стиле «Манчестер Юнайтед», — сказал представитель объединения фанатов «Юнайтед» Шон Боунс.

Supporters’ Trust является официальным объединением болельщиков манкунианцев. Конечной целью организации является получение контрольного пакета акций клуба его болельщиками для демократического, не связанного с получением прибыли управления клубом.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports