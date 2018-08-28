Мадридский «Реал» заинтересован в приобретении Рахима Стерлинга

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг попал в сферу интересов «Реала». 23-летний полузащитник выступает за манчестерский клуб с 2015 года.

Мадридский клуб следит за игрой 23-летнего англичанина, в частности, скауты «Реала» планируют посетить матч Лиги Наций Англия – Испания. Матч между сборными состоится на «Уэмбли» 8 сентября.

В то же время королевский клуб не планирует делать предложение по трансферу футболиста в текущее трансферное окно. «Реал» рассчитывает приобрести игрока чуть позже, когда срок его контракта с «Сити» будет подходить к концу.

У Стерлинга остается два года по контракту с «Манчестер Сити». Переговоры о новом соглашении на данный момент увенчались успехом.

В прошедшем сезоне на счету Стерлинга 18 голов и 15 результативных передач в 33 матча английской Премьер-лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports