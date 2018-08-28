Мохамед Салах: «Сборную Египта часто отвлекали во время нашего пребывания в Грозном на ЧМ-2018»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, что его и других игроков сборной Египта часто отвлекали во время нахождения в Грозном во время ЧМ-2018. Египетская сборная на мундиале заняла в группе А четвертое место.

«Я просил большей защиты для всех игроков сборной, не только для себя. Нас часто отвлекали во время нашего пребывания в России на ЧМ-2018.

Два раза я не мог выйти в ресторан, поскольку мне сказали, что я не могу спускаться из отеля из соображений безопасности. Там была толпа людей», – заявил Салах.

База сборной Египта во время чемпионата мира по футболу располагалась в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров приезжал в отель в Грозном, где жила сборная Египта. По его просьбе Салаха разбудили, после чего они вместе поехали на тренировку сборной Египта.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian