Мохамед Салах: «Сборную Египта часто отвлекали во время нашего пребывания в Грозном на ЧМ-2018»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, что его и других игроков сборной Египта часто отвлекали во время нахождения в Грозном во время ЧМ-2018. Египетская сборная на мундиале заняла в группе А четвертое место.

«Я просил большей защиты для всех игроков сборной, не только для себя. Нас часто отвлекали во время нашего пребывания в России на ЧМ-2018.

Два раза я не мог выйти в ресторан, поскольку мне сказали, что я не могу спускаться из отеля из соображений безопасности. Там была толпа людей», – заявил Салах.

База сборной Египта во время чемпионата мира по футболу располагалась в Грозном.  Глава Чечни Рамзан Кадыров приезжал в отель в Грозном, где жила сборная Египта. По его просьбе Салаха разбудили, после чего они вместе поехали на тренировку сборной Египта.

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

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