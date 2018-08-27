«Монако» не заинтересовано в приобретении Квинси Промеса

Футболист «Спартака» Квинси Промес не перейдет в команду Лиги 1. Об этом сообщают СМИ.

Ранее появилась информация, что голландский полузащитник входит в сферу интересов «Монако», а руководство «Спартака» запросило за Промеса 20 млн евро. Но монегаски не заинтересованы в трансфере Квинси и не вели переговоров с российским клубом.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к 26-летнему игроку со стороны «Бенфики» и «Севильи». Промес перешел в «Спартак» летом 2014-го года, став самым результативным легионером в истории московского клуба и выиграв с командой чемпионат России 2016/17.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс