Премьер-лига. 21-й тур. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»

В матче 21-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА принимал «Уфа». Встреча закончилась вничью.

Премьер-лига. 21-й тур

ЦСКА — УФА — 2:2 (1:0)

Москва. 31 марта.

Стадион: «ВЭБ Арена».

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Сигурдссон (Ахметов, 76), Бистрович, Обляков Влашич (Нисимура, 84), Чалов (Бийол, 90).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Аликин, Никитин, Неделчару, Живоглядов, Тилль (Ванек, 84), Карп, Безденежных (Алиев, 77), Игбун, Кротов (Бизяк, 39).

Голы: 1:0 — Влашич (25), 2:0 — Чалов, 2:1 — Бизяк (87), 2:2 — Игбун (90)

Предупреждения: Йокич (26), Тилль (79).

12 (3) удары (в створ) 4 (2)

10 фолы 25

9 угловые 2

1 офсайды 1

55 % владения мячом 45

В первом тайме преимуществом владели хозяева. Вскоре это привело к голу. После передачи Чалова гол забил Влашич, который направил мяч в правый нижний угол. Во втором тайме армейцы увеличили преимущество: Обляков вывел Чалова один на один с Беленовым, и 20-летний форвард пробил мимо вратаря. В конце встречи дважды отличились гости. Сначала с передачи Ванека забил Бизяк, затем поразил ворота армейцев Игбун.

Фото: твиттер ЦСКА

Источник: Еженедельник «Футбол»