Премьер-лига. 21-й тур. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»

В матче 21-го тура Российской Премьер-лиги ЦСКА принимал «Уфа». Встреча закончилась вничью.
Премьер-лига. 21-й тур
ЦСКА — УФА — 2:2 (1:0)
Москва. 31 марта.
Стадион: «ВЭБ Арена».
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Сигурдссон (Ахметов, 76), Бистрович, Обляков Влашич (Нисимура, 84), Чалов (Бийол, 90).
«Уфа»: Беленов, Йокич, Аликин, Никитин, Неделчару, Живоглядов, Тилль (Ванек, 84), Карп, Безденежных (Алиев, 77), Игбун, Кротов (Бизяк, 39).
Голы: 1:0 — Влашич (25), 2:0 — Чалов, 2:1 — Бизяк (87), 2:2 — Игбун (90)
Предупреждения: Йокич (26), Тилль (79).
12 (3) удары (в створ) 4 (2)
10 фолы 25
9 угловые 2
1 офсайды 1
55 % владения мячом 45
В первом тайме преимуществом владели хозяева. Вскоре это привело к голу. После передачи Чалова гол забил Влашич, который направил мяч в правый нижний угол. Во втором тайме армейцы увеличили преимущество: Обляков вывел Чалова один на один с Беленовым, и 20-летний форвард пробил мимо вратаря. В конце встречи дважды отличились гости. Сначала с передачи Ванека забил Бизяк, затем поразил ворота армейцев Игбун.
Фото: твиттер ЦСКА
Источник: Еженедельник «Футбол»