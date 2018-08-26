Премьер-лига. 5-й тур. «Локомотив» побеждает дома «Анжи»

«Локомотив» принимал дома «Анжи». Во втором тайме хозяева дожали махачкалинцев.

Премьер-лига. 5-й тур

ЛОКОМОТИВ — АНЖИ — 2:1 (0:0)

Москва. 26 августа. 15467 зрителей.

Стадион: «РЖД Арена».

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург)

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Лысов, Рыбус, Игорь Денисов, Крыховяк, Фернандеш, Фарфан (Ротенберг, 81), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 85), Смолов (Эдер, 85).

«Анжи»: Дюпин, Белоруков, Гапон, Новосельцев, Чансельор, Кулик, Гиголаев (Мохаммад. 83), Савичев, Рабиу (Ондуа, 54), Чайковский, Маркелов (Ахьядов, 81).

Голы: 1:0 — Рыбус (55), 2:0 – Смолов (73), 2:1 — Кулик (90).

Предупреждения: Белоруков (39), Гапон (49), Фернандеш (65), Чайковский (66), Фарфан (67), Маркелов (67), Ондуа (69).

12 (7) удары (в створ) 5 (3)

15 фолы 16

3 угловые 3

4 офсайды 2

46 % владения мячом 54

В заключительном матче воскресенья «Локомотив» принимал бедствующий «Анжи». В первом тайме хозяева не реализовали свои моменты. Во второй половине «железнодорожники» усилили натиск, который воплотился в гол Рыбуса с передачи Фарфана. Закрепил успех действующих чемпионов Федор Смолов – перекинув вратаря, форвард сборной России забил свой первый гол за «Локомотив». На 90-й минуте гости получили право на спорный пенальти, который реализовал Кулик. 2:1 – вторая победа «красно-зеленых».

Фото: Твиттер ФК «Локомотив»

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»