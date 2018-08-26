В матче «Спартака» и «Динамо» провели тестирование системы VAR

Автор: Дмитрий Темников 0

РПЛ. 5 тур. «Спартак» — «Динамо» — 2:1. Москва. «Открытие Арена». 25 августа 2018 г.

Во вчерашнем московском дерби между «Спартаком» и «Динамо» была протестирована система видеопомощи арбитрам. Об этом сообщил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин.

«25 августа в ходе матча очередного тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» на территории стадиона «Спартак», где играли команды, был организован тест мобильного оборудования одного из технологических провайдеров в фазе offline.

В частности, была проведена базовая тренировка для так называемых «операторов видеоповтора» (replay operators) по 16 камерам ТВ-вещателя. Стоит отметить, что технические характеристики системы, которая на протяжении всех 2 часов работы функционировала без сбоев, соответствуют требованиям ИФАБ и ФИФА.

В графике дальнейших испытаний — проверка качества связи коммуникационной системы арбитров с VAR-комнатой, поступление сигнала из VAR-комнаты до виртуального монитора у боковой линии поля и другие сугубо технические моменты, которые находятся в зоне ответственности технологических провайдеров.

Конечно, и подготовка человеческих ресурсов не менее важна, чем вышеуказанные детали. Комплекс мероприятий, запланированный до конца текущего года, достаточно обширен и затрагивает все аспекты, относящиеся к проекту VAR», — подытожил Калошин.

Напомним, встреча закончилась победой «Спартака» — 2:1. У красно-белых забили Промес (с пенальти) и Мельгарехо, у гостей отличился Рыков.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт РФС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Буффон

Новый клуб Буффона, реалити-шоу с Роналду, скандальный переход Ташаева и жест доброты от Клюйверта-младшего. Главные истории недели

Ташаев

«Динамо» обратилось в РФС с просьбой дисквалифицировать Александра Ташаева

псж

Клубы РПЛ в FIFA 19, ковер для «Ростова», «ПСЖ» выбирает защитника, игроком «Уфы» заинтересовались в АПЛ. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 