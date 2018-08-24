Хосеп Гвардиола: «Игроки «Манчестер Сити» все еще не в форме»

В английской премьер-лиге прошло два тура. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о физическом состоянии своих футболистов.

«Наша проблема заключается в том, что мы все еще не в форме. Видим, сколько времени игроки тратят на восстановление после матчей. Обычно это занимает один или два дня, но сейчас им нужно больше времени. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия предсезонной подготовки. Через три-четыре дня после начала сборов мы играли в Суперкубке Англии, а затем — с «Арсеналом».

Некоторым игрокам нужно больше времени, чтобы набрать кондиции. Они жалуются на проблемы с мышцами. Именно поэтому Клаудио Браво и Кевин Де Брюйне получили травмы. На этой неделе проблемы с восстановлением появились у Фернандиньо.

Но это нормально. Мы много требуем и пока находимся не в лучшем состоянии. Надеюсь, после перерыва на матчи сборных команда будет становиться лучше и лучше», — сказал Гвардиола.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»