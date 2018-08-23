Лига Европы, 4-й квалификационный раунд. «Зенит» одержал волевую победу над «Мольде»

В первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы «Зенит» сыграл с «Мольде». По ходу встречи петербуржцы сумели отыграться.

Лига Европы. 4-й квалификационный раунд. 1-й матч.

ЗЕНИТ — МОЛЬДЕ — 3:1 (0:1).

Санкт-Петербург. 23 августа.

Стадион «Санкт-Петербург». 40495 зрителей.

Судья: Дениз Айтекин (Германия)

«Зенит»: Лунев, Анюков, Мевля, Иванович, Смольников (Заболотный, 68), Кузяев, Краневиттер (Ерохин, 59), Эрнани (Оздоев, 88), Мак, Дриусси, Дзюба.

«Мольде»: Линде, Габриэльсен, Реммер, Форрен, Хеуген, Аурснес, Сарр, Хуссейн, Странд (Брустад, 75), Холанн (Грегерсен, 78), Хестад (Эйкрем, 86).

Гол: 0:1 — Хестад (42), 1:1 — Дзюба (71), 2:1 — Заболотный (80), 3:1 — Мевля (90).

Предупреждения: Форрен (31), Хестад (38), Смольников (61), Эрнани (87),

13 (7) удары (в створ) 8 (4)

9 фолы 15

6 угловые 1

3 офсайды 0

64% владения мячом 36%

Первую половину встречи лучше провел норвжеский клуб: сначала игроки «Мольде» попали в штангу, а в концовке первого тайма Хестад подобрал мяч в штрафной хозяев после отскока и нанес результативный удар отскоком от штанги. Но во второй 45-минутке «Зенит» завладел преимуществом. На 71-й минуте Дзюба сравнял счет, головой замкнув навесную передачу от Анюкова. Нападающий сыграл ключевую роль и во втором мяче петербуржцев: 22-й номер «Зенита» принял мяч в штрафной соперника, на замахе убрал защитника норвежцев и попал в штангу, но Заболотный был первым на подборе и вывел свою команду вперед. квалифицировался в четвертый квалификационный отборочный раунд, где встретится с норвежским « Мольде». А окончательный счет в матче установил Мевля: на 90-й минуте словенец воспользовался отскоком в штрафной «Мольде» и точно ударил в нижний угол ворот Линде. Ответный матч состоится в норвежском Молде 30 августа, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Фото: пресс-служба «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»