Яго Аспас заинтересовал мадридский «Реал»

Мадридский «Реал» продолжает поиски нападающего, способного усилить команду до закрытия летнего трансферного окна. Новой целью «сливочных» стал форвард «Сельты» Яго Аспас, в контракте которого прописана цена отступных в 40 миллион евро.

Кандидатуру футболиста уже одобрил главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги. «Реал» переключился на 31-летнего игрока после неудачной попытки заполучить Родриго Морено из «Валенсии».

«Летучие мыши» отказались расставаться с форвардом и заявили, что «Королевскому клубу» придется выплатить сумму отступных в размере 120 млн, чтобы приобрести его.

В прошлом сезоне Аспас отметился 22 голами и 5 результативными передачами в 34 матчах испанской Примеры.

Фото: Global Look Press

Источник: Superdeporte

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»