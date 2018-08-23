Яго Аспас заинтересовал мадридский «Реал»

Автор: Владимир Шевелев 0

Яго Аспас

Мадридский «Реал» продолжает поиски нападающего, способного усилить команду до закрытия летнего трансферного окна. Новой целью «сливочных» стал форвард «Сельты» Яго Аспас, в контракте которого прописана цена отступных в 40 миллион евро.

Кандидатуру футболиста уже одобрил главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги. «Реал» переключился на 31-летнего игрока после неудачной попытки заполучить Родриго Морено из «Валенсии».

«Летучие мыши» отказались расставаться с форвардом и заявили, что «Королевскому клубу» придется выплатить сумму отступных в размере 120 млн, чтобы приобрести его.

В прошлом сезоне Аспас отметился 22 голами и 5 результативными передачами в 34 матчах испанской Примеры.

Фото: Global Look Press

Источник:  Superdeporte

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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