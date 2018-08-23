На матч с «Бернли» фанаты «МЮ» арендовали самолет и подготовили баннеры против руководства клуба

Болельщики «Манчестер Юнайтед» оплатили чартерный самолет. Он пролетит над стадионом «Бернли» во время матча 4-го тура АПЛ.

Баннер, прикрепленный к самолету, будет адресован вице-президенту клуба Эду Вудварду и владельцам «МЮ», семье Глейзеров. В сообщении фанатов будет сказано: «Ed Out – LUHG» («Эд, уходи – любим «Юнайтед», ненавидим Глейзеров»).

Изначально болельщики планировали запустить самолет с баннером в понедельник, на матче «МЮ» – «Тоттенхэм» на «Олд Траффорд», но из-за определенных ограничений акцию пришлось отложить.

В марте 2014 года фанаты уже прибегали к таким методам. Тогда над «Олд Траффорд» пролетел самолет с баннером «Wrong One – Moyes Out» («Неподходящий, Мойес – вон»). В следующем месяце шотландского специалиста уволили с поста главного тренера.

Матч «Бернли» – «Манчестер Юнайтед» пройдет 2 сентября в 18.00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»