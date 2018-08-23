Иван Ракитич может перейти в «ПСЖ» за 90 миллионов евро

Автор: Владимир Шевелев 0

Иван Ракитич

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич может перейти в «ПСЖ». Представители французского клуба готовы предложить каталонцам 90 миллионов евро за трансфер 30-летнего хавбека.

Сумма отступных в контракте Ракитича – 125 миллионов, но «ПСЖ» не будет активировать эту опцию. Парижане намерены договориться за 90 миллионов, поскольку считаю эту сумму адекватной.

«Барса» не будет пересматривать условия контракта хорвата, а «ПСЖ» готов предложить зарплату в два раза больше.

Еще один важный вопрос — как парижане намерены войти в лимит финансового фэйр-плей? Очередной покупкой «ПСЖ» может нарушить сразу два пункта ФФП – по убыткам и по превышению лимита зарплат.

Фото: Global Look Press

Источник:  Sport.es

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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