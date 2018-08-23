«ПСЖ» может лишиться своей главной надежды из-за проблем с ФФП

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе все еще может оказаться в «Реале». На это очень рассчитывают в мадридском клубе.

В «Реале» считают, что трансфер Мбаппе вероятен из-за проблем «ПСЖ» с финансовым фэйр-плей.

Парижане должны официально выкупить Мбаппе у «Монако» за 180 миллионов евро в начале следующей недели, что, по мнению «Реала», вынудит «ПСЖ» нарушить сразу два пункта ФФП – по убыткам и по превышению лимита зарплат.

В связи с этим парижский клуб может быть вынужден продать одного из своих звездных игроков, и «Реал» рассчитывает в данной ситуации заполучить Мбаппе, поскольку трансферное окно открыто только в Испании, Франции и Германии.

Фото: Global Look Press

Источник: As

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»