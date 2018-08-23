Клаудио Маркизио может перейти в «Зенит» или «Спортинг»

Автор: Владимир Шевелев 0

Клаудио Маркизио

У полузащитника «Ювентуса» Клаудио Маркизио есть много вариантов продолжения карьеры. 32-летний хавбек может перейти в «Спортинг» или в «Зенит».

Также в нем могут быть заинтересованы «Севилья» и «Бетис». Есть интерес к Маркизио и из МЛС – от «Монреаль Импэкт» и «Нью-Йорк Сити», но сам игрок хотел бы остаться в Европе, в более конкурентной лиге.

Напомним, что Маркизио покинул «Ювентус» на правах свободного агента после 25 лет, проведенных в клубе.

В минувшем сезоне он провел за туринцев 16 игр в Серии А и отметился голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник:  Football Italia

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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