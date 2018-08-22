Марлон Сантос: «Барселона» и «Сассуоло» похожи»

Автор: Владимир Шевелев 0

Марлон

Защитник Марлон Сантос накануне перешел из «Барселоны» в «Сассуоло». Бразилец поделился впечатлениями от новой команды.

«Очень рад, что перешел в «Сассуоло». Благодарю руководство клуба за веру в меня и не могу дождаться момента, когда получу возможность проявить себя. Философия «Сассуоло» похожа на концепцию «Барселоны», поэтому мне легче адаптироваться.

Многие бразильские защитники преуспели в Серии А. Надеюсь, что Италия станет подходящим местом для моего роста как игрока. Моими кумирами являются Тьяго Силва и Серхио Рамос. Хотел бы однажды достичь их уровня», — сказал Марлон.

«Барселона» арендовала Марлона у «Флуминенсе» летом 2016 года, а спустя год выкупила трансфер игрока, подписав с ним контракт на три года. Минувший сезон бразильский защитник провел во французской «Ницце» на правах аренды.

Фото: Global Look Press

Источник:  Football Italia

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Сергей Милинкович-Савич

«Реал» готов заплатить «Лацио» 155 млн евро за Милинковича-Савича

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус», сборная Франции вышла в финал ЧМ-2018, Фернандо Торрес продолжит карьеру в Японии. Главные новости дня

Йерри Мина перейдет из «Барселоны» в «Эвертон»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 