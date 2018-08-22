Марлон Сантос: «Барселона» и «Сассуоло» похожи»

Защитник Марлон Сантос накануне перешел из «Барселоны» в «Сассуоло». Бразилец поделился впечатлениями от новой команды.

«Очень рад, что перешел в «Сассуоло». Благодарю руководство клуба за веру в меня и не могу дождаться момента, когда получу возможность проявить себя. Философия «Сассуоло» похожа на концепцию «Барселоны», поэтому мне легче адаптироваться.

Многие бразильские защитники преуспели в Серии А. Надеюсь, что Италия станет подходящим местом для моего роста как игрока. Моими кумирами являются Тьяго Силва и Серхио Рамос. Хотел бы однажды достичь их уровня», — сказал Марлон.

«Барселона» арендовала Марлона у «Флуминенсе» летом 2016 года, а спустя год выкупила трансфер игрока, подписав с ним контракт на три года. Минувший сезон бразильский защитник провел во французской «Ницце» на правах аренды.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»