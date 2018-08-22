Артем Дзюба в третий раз за сезон признан лучшим игроком тура РПЛ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан лучшим игроком 4-го тура чемпионата России. Голосование приходит совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
За футболиста питерского клуба проголосовало 9 337 пользователей – 26,69% всех опрошенных. Второе место в голосовании занял нападающий ЦСКА Абель Эрнандес: 8 177 голосов (25.12%), третье – форвард «Спартака» Зе Луиш с 4 757 голосов (14.61%).
В 4-м туре РПЛ «Зенит» победил «Урал» (4:1), а Дзюба забил один гол.
🔥 По итогам совместного голосования Российская Премьер-Лига, МАТЧ ПРЕМЬЕР и МАТЧ ТВ определили лучшего игрока 4-го тура #РПЛ! Им стал Артём Дзюба!
❤️ За нападающего @zenit_spb проголосовали 9 337 пользователей группы ВКонтакте (28,69%).#Зенит #ИгрокТура #ИдётВолна pic.twitter.com/MD3kkukAnC
— Российская Премьер-Лига (@rfpl) August 22, 2018
В предыдущем туре пользователи признали лучшим игроком также Дзюбу — он в третий раз удостаивается награды лучшего игрока тура.
В текущем сезоне форвард провел 4 игры за «Зенит» в РПЛ и забил два мяча.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер РПЛ