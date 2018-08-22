«Рубин» и Алекс Сонг достигли соглашения об отзыве иска из ФИФА

«Рубин» договорился с бывшим хавбеком команды Алексом Сонгом об отзыве иска из ФИФА. Ранее сообщалось, что российский клуб имел претензии к камерунскому футболисту из-за расторжения контракта, в Сонг требовал от бывшей команды компенсации.

«Игрок благодарит клуб за конструктивную позицию на переговорах. Клуб в свою очередь желает Алексу всего наилучшего в новом клубе как на поле, так и за его пределами», — сообщает пресс-служба казанской команды.

Сонг перешел в «Рубин» в 2016 году и отыграл за команду 24 игры за два сезона, забил один мяч и дважды ассистировал партнерам.

14 августа бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны» стал игроком «Сьона». Камерунский футболист заключил со швейцарской командой контракт сроком на два года.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Рубин»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»