«Рубин» и Алекс Сонг достигли соглашения об отзыве иска из ФИФА

Автор: Владимир Шевелев 0

РФПЛ. 4 тур. ЦСКА — «Рубин» — 1:2. Москва. «Арена ЦСКА». 6 августа 2017 г.

«Рубин» договорился с бывшим хавбеком команды Алексом Сонгом об отзыве иска из ФИФА. Ранее сообщалось, что российский клуб имел претензии к камерунскому футболисту из-за расторжения контракта, в Сонг требовал от бывшей команды компенсации.

«Игрок благодарит клуб за конструктивную позицию на переговорах. Клуб в свою очередь желает Алексу всего наилучшего в новом клубе как на поле, так и за его пределами», — сообщает пресс-служба казанской команды.

Сонг перешел в «Рубин» в 2016 году и отыграл за команду 24 игры за два сезона, забил один мяч и дважды ассистировал партнерам.

14 августа бывший игрок «Арсенала» и «Барселоны» стал игроком «Сьона». Камерунский футболист заключил со швейцарской командой контракт сроком на два года.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  Официальный сайт ФК «Рубин»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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