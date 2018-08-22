Арьен Роббен: «Переход в «Баварию» — лучшее решение в карьере»

Вингер «Баварии» Арьен Роббен заявил, что считает переход в немецкую команду в 2009 году лучшим решением в карьере. В мае текущего года 34-летний голландский хавбек продлил соглашение с мюнхенцами до конца сезона-2018/19.

«Не мог представить в 2009 году, что останусь в «Баварии» на столь долгий срок. Я всегда был реалистом и понимал, что футбол крайне быстро развивается. Возможно, все могло быть иначе.

В 20 лет я отправился за границу, выступал за «Челси». После перешел в «Реал», и тогда меня нашла «Бавария». Тогда я скептически относился к этому трансферу. Теперь могу с уверенностью сказать, что это было лучшее решение в моей карьере», — сказал Роббен.

В минувшем сезоне голландский ветеран провел за мюнхенцев 21 игру, забил пять мячей и отдал 7 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Бавария»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»