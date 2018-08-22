Фернандо: «Меня не устроит любой другой результат, кроме победы в матче с «Динамо»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Полузащитник московского «Спартака» Лукас Фернандо поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Динамо» в пятом туре Российской Премьер-Лиги. Бразильский полузащитник играет за красно-белых с 2016 года.

«Сейчас мы думаем только о «Динамо», целенаправленно готовимся к дерби. Нас ждет тяжелая игра, которая потребует полной концентрации. Нужно выложиться по максимуму. И физически, и эмоционально. А еще, чтобы победить, нам надо действовать исключительно агрессивно. Потому что лично меня не устроит никакой другой результат, кроме победного», — сказал Фернандо.

В составе «Спартака» Фернандо стал чемпионом России в сезоне 2016/2017. Прошедший сезон красно-белые завершили на третьем месте.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Спартак» объявил о переходе Александра Ташаева

Буффон

Новый клуб Буффона, реалити-шоу с Роналду, скандальный переход Ташаева и жест доброты от Клюйверта-младшего. Главные истории недели

Ташаев

«Динамо» обратилось в РФС с просьбой дисквалифицировать Александра Ташаева

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 