Фернандо: «Меня не устроит любой другой результат, кроме победы в матче с «Динамо»

Полузащитник московского «Спартака» Лукас Фернандо поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Динамо» в пятом туре Российской Премьер-Лиги. Бразильский полузащитник играет за красно-белых с 2016 года.

«Сейчас мы думаем только о «Динамо», целенаправленно готовимся к дерби. Нас ждет тяжелая игра, которая потребует полной концентрации. Нужно выложиться по максимуму. И физически, и эмоционально. А еще, чтобы победить, нам надо действовать исключительно агрессивно. Потому что лично меня не устроит никакой другой результат, кроме победного», — сказал Фернандо.

В составе «Спартака» Фернандо стал чемпионом России в сезоне 2016/2017. Прошедший сезон красно-белые завершили на третьем месте.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Спартака»