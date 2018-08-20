Гжегож Крыховяк: «Лично не знаком со Смоловым, но наслышан о нем

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал переход в команду нападающего Федора Смолова. Также игрок сказал пару слов на русском языке.

«Какие слова знаю на русском языке? Спасибо, здравствуйте, меня зовут Гжегож. Потихоньку учу, но постараюсь ускорить процесс изучения языка.

Смолов? Лично мы не были знакомы, но я о нем наслышан. Рад, что он стал частью нашего коллектива. Нам очень нужен такой эффективный и мощный игрок. Очень рад тому, что он будет моим коллегой на поле», – сказал Крыховяк.

Крыховяк перешел в «Локомотив» из «ПСЖ» на правах аренды до окончания текущего сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат