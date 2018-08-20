Антонио Конте мог возглавить клуб Чемпионшипа

Владелец «Лидса» Андреа Радриццани рассказал, что хотел пригласить на пост главного тренера команды экс-рулевого «Челси» Антонио Конте. Также функционер вел переговоры с Клаудио Раньери и Роберто Мартинесом.

В июне этого года «Лидс» возглавил аргентинский специалист Марсело Бьельса.

«Не буду отрицать, что предпринимал попытку пригласить Конте. У меня слабость по отношению к нему, я бы предложил ему 20 миллионов фунтов. С ним я был бы уверен, что мы выйдем в Премьер-лигу.

У нас был разговор с Раньери, это прелестный человек. Он был польщен нашим интересом, но решил ждать другого предложения. Я также связывался с Мартинесом, но там было мало шансов из-за его контракта с бельгийской сборной», — сказал владелец «павлинов».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»