ФК «Ростов» постелил фанатский ковер на базе

Ростовские фанаты принесли на домашний матч с «Енисеем» (4:0) ковер. ФК «Ростов» постелил его на своей клубной базе.
Ранее «Енисей» опубликовал фотографию с трибун, на которой болельщики ростовчан держат ковёр, и добавил к ней картинку с волшебным ковром-самолётом из мультфильма «Алладин». Изображение «Енисей» сопроводил следующей подписью: «Вот почему мяч не шел в ворота «Ростова»…».
Постелили!#ковернаш pic.twitter.com/ZaOmgdjhPh
— Football Club Rostov (@rostovfc) August 20, 2018
«Ростов» обратил внимание на оригинальный способ поддержки со стороны болельщиков и опубликовал в своем «твиттере» следующую запись: «500 лайков, и мы постелем такой на нашей базе».
Капитан тоже не удержался #ковернаш pic.twitter.com/x0KUC1Pb26
— Football Club Rostov (@rostovfc) August 20, 2018
«Ростов» благодаря победе над «Енисеем» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красноярская команда занимает последнее, 16-е место.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Твиттер ФК «Ростов»