ФК «Ростов» постелил фанатский ковер на базе

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 2 тур. ЦСКА — «Ростов» — 0:1. Москва. «ВЭБ Арена». 5 августа 2018 г.

Ростовские фанаты принесли на домашний матч с «Енисеем» (4:0) ковер. ФК «Ростов» постелил его на своей клубной базе. 

Ранее «Енисей» опубликовал фотографию с трибун, на которой болельщики ростовчан держат ковёр, и добавил к ней картинку с волшебным ковром-самолётом из мультфильма «Алладин». Изображение «Енисей» сопроводил следующей подписью: «Вот почему мяч не шел в ворота «Ростова»…».

«Ростов» обратил внимание на оригинальный способ поддержки со стороны болельщиков и опубликовал в своем «твиттере» следующую запись: «500 лайков, и мы постелем такой на нашей базе».

«Ростов» благодаря победе над «Енисеем» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красноярская команда занимает последнее, 16-е место.

Фото: Сергей Дроняев

Источник:  Твиттер ФК «Ростов»

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Жерар Пике

«Спартак» победил «Анжи», ЦСКА разошелся миром с «Енисеем», Жерар Пике прощается со сборной Испании. Главные новости дня

Енисей

Красноярский «Енисей» проведет первые матчи сезона в Тюмени

РФПЛ. 27 тур. «Спартак» — «Ахмат» — 1:3. Москва. «Открытие Арена». 23 апреля 2018 г.

Премьер-лига. 2-й тур. «Ахмат» победил «Енисей» с минимальным счетом

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 