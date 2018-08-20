ФК «Ростов» постелил фанатский ковер на базе

Ростовские фанаты принесли на домашний матч с «Енисеем» (4:0) ковер. ФК «Ростов» постелил его на своей клубной базе.

Ранее «Енисей» опубликовал фотографию с трибун, на которой болельщики ростовчан держат ковёр, и добавил к ней картинку с волшебным ковром-самолётом из мультфильма «Алладин». Изображение «Енисей» сопроводил следующей подписью: «Вот почему мяч не шел в ворота «Ростова»…».

«Ростов» обратил внимание на оригинальный способ поддержки со стороны болельщиков и опубликовал в своем «твиттере» следующую запись: «500 лайков, и мы постелем такой на нашей базе».

«Ростов» благодаря победе над «Енисеем» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красноярская команда занимает последнее, 16-е место.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Твиттер ФК «Ростов»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»