Лорис Кариус может перейти из «Ливерпуля» в «Бешикташ»

«Бешикташ» договорился с «Ливерпулем» о переходе голкипера Лориса Кариуса. Турецкий клуб арендовал вратаря на два сезона.

Источник уточняет, что Кариус пока не согласился на этот переход, возможно, «Ливерпулю» придется его уговаривать.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов к тому, чтобы в летнее трансферное окно продать сразу двоих вратарей — Кариуса и Симона Миньоле после прихода из «Ромы» Алисона. Отмечалось, что в качестве дублеров Алиссона клуб готов использовать молодых Камиля Грабару и Каоймина Келлехера.

В прошлом сезоне 25-летний Кариус провел за мерсисайдцев в английской Премьер-лиге 19 матчей, пропустил 14 мячей и 10 раз отыграл на «ноль».

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»