Пол Скоулз раскритиковал капитана «Манчестер Юнайтед»

Автор: Владимир Шевелев 0

Поль Погба

«Манчестер Юнайтед» накануне уступил «Брайтону» (2:3). Бывший полузащитник манкунианцев Пол Скоулз раскритиковал Поля Погба после игры.

«Команде не хватает лидеров. Мы думали, что Погба – идеальный кандидат и сможет им стать, но это оказалось не так. Он провел очередную ужасную игру. Он слишком нестабилен.

Надеюсь, что его высказывание после игры – просто трудности перевода. За такие слова нельзя защищать. Ты всегда сам создаешь свое отношение. Ты повторяешь себе: «Отношение к игре правильное, докажи, что оно правильное».

Не нужно, чтобы тебе об этом говорили другие. Не нужно, чтобы тебя настраивал тренер или одноклубники», – сказал Скоулз.

Фото: Global Look Press

Источник:  Optus Sports

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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