Александр Головин: «С такой травмой раньше времени не нужно форсировать восстановление»

Сегодня состоялась пресс-конференция с участием новичков «Монако». Полузащитник монегасков Александр Головин, восстанавливающийся от травмы, заявил о процессе своего восстановления.

«Пока тяжело назвать точные сроки, когда я буду полностью готов. С такой травмой раньше времени не нужно форсировать восстановление.

Главное — это принести максимальную пользу команде. Мне очень приятно, что тренер отзывается обо мне положительно. Я приложу все усилия, чтобы не подвести его», — подытожил футболист.

Напомним, монегаски выплатили ЦСКА 30 млн евро за трансфер Александра. Контракт 22-летнего игрока с «Монако» рассчитан на 5 лет, годовая зарплата полузащитника в клубе Лиги 1 составит 2 млн евро.

Фото: пресс-служба «Монако»

Источник: официальный сайт «Монако»