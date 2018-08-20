«Уфа» не полетит в Глазго? Все выяснится завтра

Завтра станет известно, получат ли игроки «Уфы» британские визы для полета в Шотландию на матч плей-офф Лиги Европы против «Рейнджерс». Об этом заявил генеральный директор «горожан» Шамиль Газизов.

«Сейчас идет процесс подачи документов на получение британской визы, половина команды уже провела необходимые процедуры, половина скоро это сделает. Как таковой проблемы не было, просто у нас не так много времени было на оформление, но мы пошли по ускоренному пути. В течение суток документы рассмотрят. Во вторник узнаем, если выдадут визы, значит все нормально. Ситуация уже зависит не от нас. Мы заканчиваем все необходимые процедуры», — заявил Газизов.

Ранее появилась информация, что футболисты российского клуба не успеют получить британские визы до четверга. Первый матч 4-го квалификационного раунда пройдет 23 августа в Глазго, ответный — 30 августа в Уфе.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Р-Спорт