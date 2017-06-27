Андрей Канчельскис: «Головину не то что ехать нужно в Англию — быстро бежать!»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис советует Александру Головину переехать в Англию. По мнению бывшего игрока «Манчестер Юнайтед», полузащитник ЦСКА мог бы закрепиться в «Арсенале».

«Думаю, Головин смог бы заиграть в Англии, тем более сейчас его сватают в «Арсенал». При Венгере эта команда показывает хороший футбол. Конечно, суперрезультата нет, не берут Лигу чемпионов, давно не выигрывали чемпионат, но они пытаются играть хорошо и демонстрируют красивую игру. Головин мог бы там закрепиться.

И чем раньше он уедет, тем будет и для него лучше, и для сборной. Ему не то что ехать нужно — быстро бежать! Вот завтра же взял вещи и уехал! Беги быстро! Нужно бежать!» — сказал Канчельскис в эфире программы «Футбол России».

Сам Канчельскис провел на Туманном Альбионе около 10 лет. За это время он успел примерить футболки «Манчестер Юнайтед», «Эвертона», «Манчестер Сити» и «Саутгемптона».

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»