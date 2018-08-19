Вагиз Галиулин — о долгах «Тосно»: «Гробовая тишина, будто нам никто ничего не должен»

Полузащитник «Тамбова» Вагиз Галиулин рассказал о ситуации с долгами «Тосно». Он выступал за клуб из ленинградской области с 2016 по 2018 год.

«Подвижек никаких нет. Гробовая тишина, как будто никто никому ничего не должен. Вроде бы и юристы работают, и в прокуратуру писали, и в следственный комитет. Все они говорят, что мы сто процентов получим деньги, но никакого толка нет — тишина. Из руководства никто не звонит. Неделю назад мы связались с генеральным директором – Вячеславом Матюшенко. Он тоже не знает, откуда денег взять и что сделать.

Обидно, ведь столько работали на этот клуб, выиграли Кубок России… Не забуду момент, как губернатор выбегал, обнимал нас. Когда «Спартак» по пенальти обыграли, он к нам приходил, говорил: «Вы — мой клуб, все для вас сделаем, никогда не бросим». Зачем так обманывать? У нас ведь дети и семьи.

Мы хотели вести диалог, но его нет. Игроки ведь тоже не звери, можно к общему мнению прийти: на части поделить эти деньги. Мы же не просим все и сразу, да и речь не о космических суммах. Наши юристы работают, пока держимся. Надеемся, что все отдадут», — сказал Галиулин.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»