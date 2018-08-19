Премьер-лига. 4-й тур. «Локомотив» одерживает минимальную победу в Самаре

В первом матче воскресенья «Крылья Советов» принимали «Локомотив». Гости одержали минимальную победу.

Премьер-лига. 4-й тур

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ЛОКОМОТИВ — 0:1 (0:1)

Самара. 19 августа. 31650 зрителей.

Стадион: «Самара Арена».

Судья: Евгений Турбин (Москва)

«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов (Шейдаев, 82), Бурлак, Чичерин, Зотов (Ткачук, 72), Самарджич, Башкиров, Чочиев (Корниленко, 89), Ланин, Яковлев, Соболев.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Лысов, И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук (Хеведес, 81), Фернандеш, Крыховяк, Смолов (Баринов, 65), Фарфан (Эдер, 89).

Гол: 0:1 — Крыховяк (37).

Предупреждения: Игнатьев (72), Башкиров (76).

Удаление: Игнатьев (78).

10 (5) удары (в створ) 2 (1)

13 фолы 14

4 угловые 3

1 офсайды 5

57 % владения мячом 43

В первом матче воскресенья самарские «Крылья Советов» принимали действующих чемпионов, не одержавших до этого ни одной победы и не забивших ни одного мяча. «Локомотив» прервал неудачную серию под занавес первого тайма, когда после подачи углового Крыховяк удачно сыграл на добивании. Во втором тайме игра проходила на встречных курсах. Незадолго до окончания матча Игнатьев получил две желтые карточки за пять минут, «Крылья» попытались устроить решающий штурм, но до серьезных моментов дело не дошло. 0:1 — первая победа красно-зеленых.

Фото: Твиттер ФК «Крылья Советов»

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»