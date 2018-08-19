Федерико Бернардески: «Чемпионами быть здорово, но ничто не имеет значения на бумаге»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Бернардески поделился мыслями о матче с «Кьево» (3:2) в первом туре чемпионата Италии. Игрок забил победный гол в компенсированное арбитром время ко второму тайму.

«Конечно, я счастлив, и не только в связи с тем, что забил, но и в связи с победой в первом матче. Мы знали, что в Вероне нелегко играть, особенно при такой жаре, но главное, играть сердцем.

Чемпионами быть здорово, но футбол еще раз доказал, что ничто не имеет значения на бумаге, вы должны доказать все на поле в течение 90 минут.

Очевидно, что нам нужно стать лучше, но в начале сезона трудно поддерживать темп в течение всего матча. Мы заработали очки, и это самое главное прямо сейчас. Я должен похвалить «Кьево», они показали отличный футбол», — сказал 24-летний игрок «бьянконери».

Бернардески перешел в туринский «Ювентус» в июле 2017 года. Ранее полузащитник выступал за «Фиорентину».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia