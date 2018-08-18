Премьер-лига. 4-й тур. Ахмат» спас ничью с «Рубином» на последних секундах

В последнем матче субботы «Ахмат» принимал «Рубин». Хозяева вырвали ничью на последних секундах игры.

Премьер-лига. 4-й тур

АХМАТ — РУБИН — 1:1 (0:0)

18 августа. 15841 зрителей.

Стадион: «Ахмат-Арена».

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Мусалов, Анхель, Иванов (Исмаэл, 65), Бериша, Швец, Думбия, Митришев (Роши, 46, Балай, 79) Мбенге.

«Рубин»: Джанаев, Цаллагов, Навас, Уремович (Сорокин, 46), Флорес, Устинов, Камболов, Могилевец, Коновалов, Полоз (Байрамян, 78), Азмун.

Гол: 0:1 — Байрамян (83), 1:1 — Мбенге (90).

Предупреждения: Коновалов (5), Цаллагов (74).

14 (7) удары (в створ) 6 (3)

15 фолы 15

2 угловые 5

2 офсайды 0

45 % владения мячом 55

В последнем матче субботы грозненский «Ахмат» принимал «Рубин». В первом тайме хозяева владели небольшим преимуществом – реальные моменты были у Мбенге – мяч накрыли защитники. Казанцы ответили опасным моментом Азмуна. Во второй половине отличный момент был у «Ахмата» — Бериша и Мбенге убежали на последнего защитника, но удар сенегальца получился слишком слабым, Джанаев забрал мяч. А под занавес матча в одной из контратак Хорен Байрамян, вышедший незадолго до этого на замену, получил мяч от Азмуна на линии штрафной и послал его в ближнюю «девятку» — 0:1. Грозненцы устроили финальный штурм — и им улыбнулась удача. На четвертой добавленной минуте навес Беришы с правого фланга замкнул Мбенге — 1:1!

Фото: Твиттер РПЛ

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»