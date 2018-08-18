Александр Головин приступит к тренировкам в «Монако» через три недели

Автор: Андрей Синельщиков 0

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин может приступить к тренировкам в течение трех недель. Об этом сообщил агент футболиста Олег Артемов.

8 августа стало известно, что Головин получил травму лодыжки на тренировке команды и выбыл на неопределенный срок.

«Думаю, он начнет тренироваться в течение трех недель», — сказал Артемов.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля, подписав контракт на пять лет. В составе армейцев он стал чемпионом России 2016 года. В составе сборной России Головин дошел до 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Головин

Александр Головин не полетит на матч с «Локомотивом» в связи с переходом в другой клуб

Головин

Александр Головин выбрал «Монако», завтра он пройдет медосмотр

Александр Головин провел первую тренировку в «Монако»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 