Премьер-лига. 4-й тур. ЦСКА разгромил тульский «Арсенал»

«Армейцы» в Москве принимали тульский «Арсенал». Подопечные Виктора Гончаренко одержали уверенную победу с итоговым счетом 3:0.

Премьер-лига. 4-й тур.

ЦСКА — АРСЕНАЛ — 3:0 (1:0).

Москва. 18 августа.

Стадион «ВЭБ Арена».

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

ЦСКА: Акинфеев, Щенников (Чалов, 29), Чернов, Марио Фернандес, Магнуссон, Родриго Бекао, Бистрович, Бийол, Влашич (Гордюшенко, 79), Жамалетдинов (Ахметов, 61), Абель Эрнандес.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Горбатенко (Чаушич, 46), Ткачев, Бакаев, Костадинов (Кадри, 71), Джорджевич, Кангва (Лесовой, 57).

Гол: 1:0 – Эрнандес (10), 2:0 – Бистрович (77), 3:0 – Чалов (82).

Предупреждения: Хагуш (37), Джорджевич (45), Магнуссон (70), Кадри (72).

Удаление: Григалава (67)

23 (10) удары (в створ) 12 (2)

17 фолы 20

5 угловые 3

4 офсайды 4

48% владения мячом 52%

Уже в самом начале встречи ЦСКА открыл счет: Абель Эрнандес успешно сыграл на добивании после удара Тимура Жамалетдинова. Уругвайский нападающий отметился голом во второй игре подряд. Активно действовал и новичок «армейцев» Никола Влашич. Первый тайм ЦСКА провел в атаках и выглядел лучше в сравнении с предыдущими играми. Тульский «Арсенал» большую часть провел в обороне.

Во втором половине встречи туляки совершили пару позиционных атак, но оборона ЦСКА спокойно сводила атаки гостей на нет. Красно-синие продолжили атаковать, и на 67-ой минуте выход один на один сорвал Гиа Григалава, умышленно сыграв рукой. Владислав Безбородов наказал защитника «Арсенала» прямой красной карточкой. «Оружейники» не опустили рук и продолжили искать подходы к воротам Акинфеева, но результата так и не добились. ЦСКА же увеличил разрыв: второй мяч забил Кристиан Бистрович. А через пять минут Федор Чалов установил итоговый счет. 3:0 — тульский «Арсенал» терпит очередное поражение от армейцев в гостях с разгромным счетом.



Фото: страница «МАТЧ! Премьер»

Источник: Еженедельник «Футбол»