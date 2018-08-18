Эусебио ди Франческо: «Серия А стала сильнее»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от матча первого тура итальянской Серии А с «Торино». В прошлом сезоне римляне завершили сезон на третьем месте, набрав 77 очков.

«За последний год многое изменилось. Прежде всего вырос уровень уверенности в своих силах. Именно поэтому хочу, чтобы «Рома» успешно стартовала в Серии А, продемонстрировав всю силу в матче с «Торино».

Многие клубы, которые находились в турнирной таблице под нами, усилились. Мне кажется, вся Серия А стала сильнее. Со временем мы увидим, улучшила ли показатели «Рома» . Некоторые важные игроки покинули команду, другие прибыли, но в целом я доволен», — сказал Ди Франческо.

Матч «Торино» — «Рома» 19 августа, на стадионе «Олимпико ди Торино».

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia